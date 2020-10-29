شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثمن الخيار والباذنجان والبسلة في سوق العبور اليوم.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع أصناف الخضروات اليوم الخميس 28-10-2020 بسوق العبور للجملة تشهد استقرارا.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم 2.5-5.5 جنيها للكيلو، وانخفاض سعر الباذنجان رومي ليترواح بين 1.5 الي 2 جنيها بدلا من 2-3 جنيهات ، كما انخفض اسعار الباذنجان عروس ابيض ليسجل 2 - 3 جنيها مقابل من 3 الي 4جنيها ، والباذنجان عروس اسود من 2.5 الي 3 جنيهات ،. والكوسه من 3 الي 6 جنيهات .

Advertisements

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الي أن اسعار الخيار البلدى انخفضت لتسجل 1.75 - 2.75 جنيها مقابل 3-5 جنيهات وانخفاض سعر الخيار الصوب ليتراوح بين 3-5 جنيهات مقابل 4-6 جنيها وسجلت أسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات ، والبطاطس تتراوح بين 1.75 - 2.75 جنيها .

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا من 1.5 الي 2 جنيها، سعر الأحمر يترواح بين 5 الي 5.5 جنيها، والبصل ابيض من 4 الي 5 جنيهات ،.والجزر من 3 الي 5 جنيهات ، و انخفضت أسعار البسله لتتراوح بين 14-16 جنيها مقابل 18 من 20 جنيها ، والباميه من 15 الي 17 جنيها ، سعر الفلفل الوان من 17 الي 21 جنيها، والفلفل الرومي الاخضر من 3 الي 5 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر من 2.5الي 4.5 جنيها.

وتابع النجيب اسعار المشروم الكرتونه من 160 الي 170 جنيها ، والجنزبيل الاخضر الكرتونه من 170 الي 180جنيها ، والثوم البلدي من 17 الي 20 جنيها ، و الثوم الصيني الكرتونه ب230 جنيها ، و الليمون البلدي من 6 الي 7 جنيها ، والليمون الايطالي من 5 الي 6 جنيهات ، و سعر الملوخيه ليتراوح من 1.5 الي2 جنيها ، و السبانخ من 7 الي 10 جنيهات،و القلقاس من 3 الي 3.5 جنيها ، و الكرنب احمر القفص ب 70 جنيها ، و الكرنب ابيض سلطه القفص ب 150 جنيها ، والقرنبيط الواحده ب 5 جنيهات ، و البروكلي 10 جنيها.