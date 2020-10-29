شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 39 دولار لبرنت و37.31 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39 دولار للبرميل وذلك لعقود خام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 12 سنتا أو ما يوازي 0.31 ٪ وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسبط الأمريكي 37.31 دولار للبرميل منخفض بمقدار 8 سنتات أو ما يوازي 0.21 ٪، وشهدت أسعار النفط اليوم تراجعا مواصلة خسائرها بعد أن فقدت 5%في الجلسة السابقة، مع إعادة حكومات فرض قيود لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا ووسط مؤشرات على تخمة معروض عالمي آخذة بالتنامي وفقا لرويترز.

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وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تقليص تخفيضات الإنتاج في يناير 2021 من 7.7 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5.7 مليون برميل يوميا.

وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أدلة جديدة على تخمة متنامية: فقد زادت مخزونات الخام الأمريكية 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، وهي زيادة فاقت المتوقع.