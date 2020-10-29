شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسمنت والحديد في السوق المحلى وسعر الجبس 550 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-10-2020 استقرارا فى أسعار جميع المواد وذلك في ظل زيادة إنتاج الصناعة المحلية من الحديد والأسمنت ذلك بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لليوم السابع أن أسعار الحديد تشهد استقرارا منذ بداية الشهر، حيث سجلت 9500 - 10000جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، و أن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها للطن.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع و يصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، مضيفا أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

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وقال الزينى إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.

وأضاف الزينى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء وذلك ليستعد أصحاب تلك الأراضى والتجهيز للبناء وفقا الاشتراطات الجديدة.