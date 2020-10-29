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تراجع البطالة فى ألمانيا أكثر من المتوقع فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع البطالة في ألمانيا أكثر من المتوقع في أكتوبر، لتواصل سوق العمل بأكبر اقتصاد أوروبي تعافيها من الموجة الأولى لجائحة فيروس .

قال مكتب العمل إن عدد العاطلين تراجع 35 ألفا بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية ليصل الإجمالي إلى 2.863 مليون. كان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعا أصغر يبلغ خمسة آلاف.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.2 بالمئة في أكتوبر من 6.3 بالمئة في الشهر السابق.

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وتراجع عدد المسجلين على برامج العمل قصير الأمد، التي حمت سوق العمل من تداعيات الجائحة، تراجعا حادا إلى 2.58 مليون في أغسطس ذلك بالمقارنة مع أكثر من أربعة ملايين في الشهر السابق وذروة بلغت نحو ستة ملايين في أبريل عندما كانت الجائحة في أوجها.

 

 

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