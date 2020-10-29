الارشيف / الاقتصاد

الاتصالات تحصل على أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تحصل على أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات "اس تي سي" عن حصولها، أمس الأربعاء، على تصنيف عند "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير، وهو أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف. (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذا التصنيف الائتماني يعكس الرؤية الإيجابية لوكالة سمة للتصنيف "تصنيف" لوضع شركة اس تي سي والمتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية العالية والإيرادات المتنامية. 

كذلك يعكس التصنيف متانة مركز الشركة المالي و مؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.

Advertisements

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

ويُذكر أن أرباح الشركة تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 5.63 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.59 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تحصل على أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا