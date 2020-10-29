شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تحصل على أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن حصولها، أمس الأربعاء، على تصنيف عند "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير، وهو أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف. (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية).

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذا التصنيف الائتماني يعكس الرؤية الإيجابية لوكالة سمة للتصنيف "تصنيف" لوضع شركة اس تي سي والمتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية العالية والإيرادات المتنامية.

كذلك يعكس التصنيف متانة مركز الشركة المالي و مؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.

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وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

ويُذكر أن أرباح الشركة تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 5.63 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.59 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.