شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7050، ويحتاج السعر للحصول على حافز سلبي لدعم التوقعات باستمرار الانخفاض، بانتظار زيارة مستويات 0.7000 ثم 0.6964 التي تمثّل أهدافنا السلبية التالية.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 0.7150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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