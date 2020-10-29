شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر مستوى 38.80 بقوة ليقترب من حاجز 38.00 دولار الآن، ليدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 36.36 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 39.25 والأهم دون 40.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.23

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط