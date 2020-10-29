شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع والأنظار على بيانات النمو الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،مقاوما ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,885.03$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,876.73$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,875.39$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.7% ، بأكبر خسارة يومية منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,869.37$ للأونصة ، بفعل موجة بيع فى الأصول لتأمين سلامة الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، بسبب الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

ولمواجهة ارتفاع الحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية ،أعلنت فرنسا فرض حالة الإغلاق الوطني فى البلاد لمدة شهر بداية من غدا الجمعة ، وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذا العام ،والذي يوضح مدي تعافي أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي دفعت الاقتصاد الأمريكي إلى تسجيل أكبر ركود فى تاريخ البلاد خلال الربع الثاني من هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 8.47 طن متري ،بأكبر انخفاض يومي منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 1,258.25 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.