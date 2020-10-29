شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر بفعل الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط أكثر من 4% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ، فى ظل الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا ،والتي أجبرت دول كبرى خاصة فرنسا وألمانيا على إعادة فرض حالة الإغلاق الكامل ، ويضغط على الأسعار أيضا تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.3% إلى مستوي 35.75$ الأدنى منذ 15 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 37.35$، وسجل أعلى مستوي عند 37.74$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 4.1% إلى مستوي 37.55$ للبرميل الأدنى منذ 15 حزيران/يونيو ، من مستوى الافتتاح عند 39.14$ ، وسجل أعلى مستوي عند 39.44$.

عند تسوية الأربعاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 4.1% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.2% ،فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بسبب الارتفاع القياسي فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

جددت الموجة الثانية لفيروس كورونا حالة الفزع والرعب فى معظم الأسواق العالمية ، خاصة أسواق الطاقة ،حيث من المتوقع أن تؤدي حالة تشديد إجراءات العزل الصحي إلى تدمير أي بوادر لتعافي مستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

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فى فرنسا أمرت السلطات الحكومة الناس البقاء فى منازلهم لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الأساسية لمدة شهر اعتبارا من يوم الجمعة ،وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.5 مليون برميل.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا ،بأكثر حوالي 100 ألف برميل عن ما كانت عليه مستويات الإنتاج قبل إعصار دلتا.

وكان الإنتاج الأمريكي قد انخفض على مدار الأسبوعين السابقين بنحو 1.1 مليون برميل يوميا ، بسبب الإعصار دلتا الذي أوقف أكثر من 90% من إنتاج خليج المكسيك.