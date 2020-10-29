شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق تتحول للربحية خلال الربع الثالث بعد تخفيض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية لصناعة الورق، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 15.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

Advertisements

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية.

وارتفعت المبيعات إلى 124.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 121.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.