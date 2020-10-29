شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح كهرباء السعودية تتراجع 18% بالربع الثالث لارتفاع تكاليف الطاقة المشتراة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.4 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراة واثبات مخصصات على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والعمومية والإدارية.

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وتراجعت المبيعات إلى 20.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 20.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.1 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.

ويعود سبب تحقيق صافي الخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 إلى تسجيل تسوية فروقات مستحقات وقود لسنوات سابقة لصالح شركة أرامكو السعودية تتعلق بتوريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل لأحد محطات توليد الطاقة بالشركة، بالإضافة إلى تغير مزيج المبيعات نحو ارتفاع الاستهلاك السكني وانخفاض التجاري والحكومي أثناء فترة حظر التجول نتيجة جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل واثبات مخصصات.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت خلال النصف الأول إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.