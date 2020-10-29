شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت السعودية ترتفع 28% في الربع الثالث لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الإسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 28.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 106.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 83 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 114 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 92.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 386.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 310.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 328.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 307.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 222.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 224.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.