شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية قوية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 36.10، ونرجّح كسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ليصل الهدف التالي إلى 34.30.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال التداولات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 39.35 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 38.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط