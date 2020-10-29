شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية بعد إعادة اختبار مستوى 23.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 22.13 كمحطة سلبية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 23.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.60 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط