شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات سلبية جديدة بعد الارتفاع الطفيف الذي شهده هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستوى 1860.90 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن كسره سيمد الموجة الهابطة إلى 1794.85 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1901.80 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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