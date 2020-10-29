شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.3000 لكنه يعود للتداول دونه، ليبقى محصوراً بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 1.2970، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين.
نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2890 والمقاومة 1.3090
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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