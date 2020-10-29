شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للدعم المحوري 1.1720، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.1785، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتجاوز أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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