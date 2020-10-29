مايكروسوفت يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 29-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مايكروسوفت (MSFT) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة، ليتكبد السهم خسائر حادة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.96% ليخسر السهم نحو -10.57 نقطة ويستقر على سعر 202.68 دولار.
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 203.89، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 190.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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