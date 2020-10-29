شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليسجل خسائر حادة بلغت نسبتها -5.75% بما يعادل -30.79 نقطة ليستقر على سعر 505.08 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليزيد من الضغط السلبي لتداولات السهم القادمة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 526.41، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 468.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط