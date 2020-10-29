شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعلن اعتزامه استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وسط استمرار توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.05% بما يعادل -8.12 نقطة ليستقر على سعر 192.31 دولار، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به لتخطي دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ما قد يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة في حالة صحة هذا الكسر.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 201.13، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 171.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط