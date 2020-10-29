شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -2.88 نقطة ليستقر على سعر 87.17 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط استقرار تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه الصاعد، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة القياسي 93.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه