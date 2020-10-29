شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.98% بما يعادل -0.93 نقطة ليستقر على سعر 30.23 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.67، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة العنيد 32.98 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه