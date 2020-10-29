شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط قبيل قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، تحت ضغط عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،والتركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعدما أعلنت ألمانيا وفرنسا إجراءات إغلاق جديدة فى ضمن محاولات منع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا التي تجتاح أوروبا ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1724$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1744 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1758$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1717$ ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد العالمي بعد الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود المستمر بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بعد فرض حالة الإغلاق مرة أخرى على اقتصادات كبرى لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كوفيد -19 ،الأمر الذي ينذر بتدمير أي تعافي للاقتصاد العالمي قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى من المرض.

لمواجهة الارتفاع القياسي فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أعلنت كلا من ألمانيا وفرنسا فرض حالة الحظر الكامل فى البلاد لمدة شهر ، ضمن محاولات كبح جماح الموجة الجديدة من المرض ،والتي تجتاح أوروبا على نطاق أوسع من الموجة الأولى.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى القارة العجوز ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا وانتشار الموجة الثانية من المرض فى معظم البلدان الأوروبية.

سوف تركز الأسواق المالية على صدور توقعات جديدة عن اقتصاد منطقة اليورو ،وعن احتمالات اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لمواجهة الأضرار المتوقعة للموجة الجديدة من الفيروس التاجي.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.