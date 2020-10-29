شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: استقرار أسعار الدواجن عند 23 جنيها للكيلو للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 29-10-2020 استقرارا فى أسعار الدواجن حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية،أن أسعار الدواجن مستقرة منذ بداية شهر أكتوبر وذلك بفضل ما تم من طفرة فى انتاج الدواجن بالرغم من الأزمة العالمية كورونا حيث أظهرت التقارير الأخيرة وصول حجم الإنتاج الي 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة وهو حقق الاكتفاء الذاتى.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الدواجن سجلت اليوم 20 - 21 جنيها من المزرعة، مشيرا إلى أن سعر للمستهلك يتراوح بين 23-25 جنيها للكيلو.

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وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، و أضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها بحسب المنطقة.

والجدير بالذكر أن سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة كشف عن مقترحا تقدمت الشعبة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بضم الإنتاج قطاع الدواجن والطيور الحية إلى البورصة السلعية المصرية وذلك لتحقيق استقرار وثبات السوق الأسعار فى السوق المحلى وضمان حقوق التجار والمنتجين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إنه تم تقديم مقترح من الشعبة وعدد من المنتجين إلى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية بضم الدواجن الحية إلى البورصة السلعية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بسبب عدم القدرة على عودة بورصة الدواجن الرئيسية للعمل مرة أخرى.

وأضاف السيد فى تصريح خاص لليوم أن الغرض من ضم الدواجن الحية إلى البورصة السلعية يمثل حفاظا على المنتجين وضمن تحديد سعر للإنتاج الخاص به بما يحقق هامش ربح مناسب وهو ما يقلل خسائر المنتجين، إضافة إلى أن وجود بورصة يحقق التوازن والاستقرار بالسوق المحلى من حيث السعر للمستهلك مناسب، موضحًا أن البورصة ستعمل على حصر الإنتاج المحلى وتحديد الفرص التصديرية من حجم الإنتاج ومدى للاكتفاء الذاتى واحتياجات السوق المحلى.