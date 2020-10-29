شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" يتصدر القطاعات المتراجعة بالبورصة المصرية بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.5%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.8%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والموارد الأساسية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، كما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%.
فيما تصدر قطاع البنوك، القطاعات المتراجعة بنسبة 2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع المواد البناء بنسبة 0.6%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.89% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.17% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.40% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 605.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 314 مليار جنيه إلى 304 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 185.7 مليار جنيه إلى 191.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 499.7 مليار جنيه إلى 495.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.3 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 33.9%.
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