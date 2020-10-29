شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بورصات خليجية إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت 5 بورصات خليجية، وهم دبي وأبوظبي والبحرين والكويت ومسقط، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، على أن تستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.89% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.17% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.40% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 605.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 314 مليار جنيه إلى 304 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 185.7 مليار جنيه إلى 191.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 499.7 مليار جنيه إلى 495.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.3 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 33.9%.