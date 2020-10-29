شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.35%.. وكهرباء السعودية تتحول للخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% خاسراً 109.28 نقطة ليصل إلى مستوى 8013.77 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.89% رابحاً 452.25 نقطة ليصل إلى مستوى 16125.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 110.9 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.14%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.96%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.94%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.91%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.71%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.66%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والمواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.55%.

وقفزت 9 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 6%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 1.38%، فيما تراجع 187 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 6.36%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 5.45%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 5.17%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 112.9 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، حصولها على أعلى تصنيف ائتماني من قبل وكالة سمة للتصنيف -تصنيف- (مرخصة من قبل هيئة السوق المالية) بتاريخ 28 أكتوبر، والمتمثل بــ "AAA"على المدى الطويل و "T1" على المدى القصير.

ويعكس هذا التصنيف الائتماني الرؤية الإيجابية لوكالة سمة للتصنيف "تصنيف" لوضع شركة اس تي سي والمتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية العالية والإيرادات المتنامية، إضافة إلى متانة مركزها المالي ومؤشراتها الائتمانية لمقابلة أي متطلبات تمويلية في المستقبل.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إيردات 48.6 مليار ريال سعودي مقابل 48.7 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 0.334%، وتحولت الشركة للخسارة بلغت 1.1 مليار ريال سعودي، مقابل أرباح 2 مليار ريال سعودي.