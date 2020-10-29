شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، يرافقها، المهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروعات الاسكان الاجتماعى المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

واستهل مسئولو الوزارة الجولة، بتفقد مواقع الاسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بإجمالى 29496 وحدة (1124 عمارة) بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه وبنسبة إنجاز 54.5%.

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كما تم تفقد مشروع الاسكان الاجتماعى، المرحلة الثالثة بإجمالى 8484 وحدة سكنية (351 عمارة) بالامتداد الشرقى للمدينة، وتبلغ نسبة تنفيذ الوحدات 87%.

وانتقل مسئولو الوزارة لتفقد موقع 842 عمارة بعدد 20208 وحدات سكنية بالحى السابع، و205 عمارات بإجمالى 4920 وحدة سكنية بالحى الخامس، وموقع 222 عمارة لعدد 5328 وحدة سكنية بمركز المدينة، بإجمالى 30456 وحدة سكنية (1269 عمارة) بالمرحلة الثانية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 94%.

وفى ختام الجولة، أشادت الرئيس التنفيذى لصندوق"الإسكان الاجتماعى" بمشروع الاسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة، حيث يتم تنفيذ 1124 عمارة وسرعة تنفيذ الشركات العاملة بالمشروع، كما طالبت بسرعة الانتهاء من أعمال ( المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.