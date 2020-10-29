شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم الخميس .. لعدم وجود تعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 29-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 18.34 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 20.21 جنيه للشراء، 20.57 جنيه للبيع.. Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم وسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، بلغ 48.77 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق29 أكتوبر 2020 ، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.

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