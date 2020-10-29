شكرا لقرائتكم خبر عن المزايا القابضة الكويتية تسدد قرضاً مبكراً لبنك بتركيا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة المزايا القابضة على تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة من خلال السداد المبكر لكامل القرض القائم على شركة تابعة في تركيا لصالح أحد البنوك هناك.
كما وافق مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، على تخفيض تلك الالتزامات والممثلة في قرض للشركة التابعة في تركيا من أحد البنوك هناك والبالغ قيمته 17.2 مليون يورو (ما يُقارب 6.2 مليون دينار)، بحسب بيان لبورصة الكويت.
وأوضحت الشركة أن تخفيض تلك الالتزامات سيتم عن طريق تمويل الشركة التابعة بمبلغ 15.34 مليون يورو (ما يُقارب 5.5 مليون دينار).
ولفتت إلى أن ذلك سينتج عنه تحرير الأصول المرهونة بالشركة التابعة وتعزيز المركز المالي، وبذلك تصبح جميع التسهيلات الائتمانية لمجموعة المزايا القابضة إسلامية بالكامل.
وأشارت الشركة إلى أن السداد المبكر سوف يترتب عليه تخفيض التزامات التسهيلات الائتمانية للمجموعة الذي يتوقع أن يتم إدراجه في البيانات المالية المُجمعة للربع الأخير من عام 2020 بعد استيفاء إجراءات السداد.
وأوضحت الشركة أن السداد المبكر من شأنه توفير أعباء التمويل الخاصة بهذا القرض والمُقدرة بمبلغ 1.1 مليون يورو (ما يُقارب 400 ألف دينار) وتخفيض متوسط معدل تكلفة التسهيلات الائتمانية على مستوى المجموعة.
وحققت الشركة أرباحاً سنوية للعام الماضي بقيمة 7.22 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 10.25 مليون دينار في عام 2016، بتراجع نسبته 29.6%.
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