شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ"هرفي" السعودية يتوقع استمرار تحسن أرباحها بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع خالد السعيد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة هرفي للأغذية المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أن تواصل الأرباح تحسنها في الربع الرابع من العام الحالي.

وقال السعيد في مقابلة عبر الهاتف مع قناة العربية، إن أغلب الخسائر في الربع الثاني جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث أغلقت المطاعم وحدث انخفاض شديد في المبيعات، وتم غلق مطاعم هرفي في المولات واقتصرت على التوصيل فقط.

Advertisements

وأشار إلى أنه حدث تعاف سريع في المبيعات بعد إنهاء الإغلاق من خلال مبيعات المطاعم في الربع الثالث والتي زادت بنسبة 140%، وهذا دفعنا للتحول من الخسائر في الربع الثاني إلى الأرباح في الربع الثالث.

وبين أن أسباب تراجع الأرباح بالربع الثالث مقارنة بالعام الماضي تعود إلى عاملين الأول رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، والعامل الثاني أن التعافي كان تدريجيا بعد خروج الناس من منازلهم وإنهاء الإغلاق.

ولفت إلى وجود مبيعات نسبتها 25%، قادمة من المصانع وهذه أدت أداء ممتازا وزادت مبيعاتها بشكل كبير خلال فترة الإغلاق، وهذا ما قلل الخسائر في الربع الثاني.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الإثنين الماضي، عن التراجع في الأرباح بنسبة 28.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.