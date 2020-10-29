شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصرف الإنماء السعودي: لا خطط للاندماج حاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، أي محادثات للاندماج حاليا مع مصرف آخر، دون أن ينفي نهائيا إمكانية دراسة الفرص في هذا المجال.

واعتبر أن الاندماجات التي يشهدها القطاع المصرفي السعودي إيجابية، معتبرا أن اندماج سامبا والأهلي سيولد مصرفا ضخما سيدعم الاقتصاد السعودي، وسيولد الفرص ويعزز المنافسة الإيجابية، بحسب "العربية".

وتراجعت الأرباح الصافية لمصرف الإنماء بنحو 12% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى 629 مليون ريال.

وأوضح البنك أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان، على الرغم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3% ونمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 3%.

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أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فقد تراجعت الأرباح الصافية بـ225 إلى نحو 1.57 مليار ريال.

وأشار إلى إن البنك قد أخذ مخصصات بأكثر من 760 مليون ريال في أول 9 أشهر من العام 2020، مقابل 315 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال: المخصصات جزء من الأنشطة الرئيسية للمؤسسات المالية كأداة تحوط، واليوم وبحسب المعيار المحاسبي IFRS9، ندرس جميع محفظة القروض لدينا حتى تاريخ الانتهاء من تمويلها، بالتالي نتحوط بأخذ المخصصات.

إلى ذلك، كشف أن الدخل الإجمالي من الأنشطة الرئيسية سواء التمويل أو الاستثمار، قد ارتفع وحقق رقما قياسيا هذا العام بـ4.1 مليار ريال، مشيرا إلى نمو في محفظة القروض بـ16% في أول 9 أشهر.