تراجع أرباح مجموعة أو.إم.في للنفط والغاز 66% فى الربع الثالث من العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أرباح التشغيل لمجموعة أو.إم.في للنفط والغاز بمقدار الثلثين في الربع الثالث من السنة وسط تحديات يواجهها القطاع بفعل انخفاض أسعار الخام والأزمة الاقتصادية العالمية في أعقاب الجائحة. قالت المجموعة إن أرباحها التشغيلية قبل الفائدة والضرائب بلغت 317 مليون يورو (375 مليون دولار)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 245 مليون يورو.

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