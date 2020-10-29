شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي ومؤتمر لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 19 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1753 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1746، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1759، بينما حقق الأدنى له عند 1.1744.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف أيضا عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته والتي قد تظهر استقرار الانكماش عند 0.4% خلال تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة لألمانيا والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 5 ألف مقابل 8 ألف في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى فعليات اجتماع المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية، وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي.

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وتأمل الأسواق في اعتماد المركزي الأوروبي لتحفيز وقائية عقب عمليات الإغلاق الجديدة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسيا بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي سياق أخر، أحرز المفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تقدماً نحو حل بعض أكبر الخلافات القائمة بين بروكسل ولندن، الأمر الذي عزز الآمال في التوصل لاتفاق بين الطرفين بحلول مطلع الشهر المقبل تشرين الثاني/نوفمبر القادم حول العلاقات المستقبلية والتجارية لهم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 32.0$ مقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي نمو 2.9% مقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 773 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 673 ألف طلب إلى 8,373 ألف طلب مقابل 7.7 مليون طلب في القراءة السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 8.8% في آب/أغسطس، بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ونود الإشارة، إلا أنه بمرور الوقت تتلاشي فرص إقرار الحزمة التحفيز الثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم وسط تفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي في أمريكا قبيل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 43.77 مليون ولقي 1,163,459 شخص مصرعهم في 219 دولة.