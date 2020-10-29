شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسعار النفط وسط تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والأنظار على بيانات النمو للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق لتعكس تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 19 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما في ظلال استمرار فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى الغد للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للطاقة عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تسعير الأسواق لإعصار زيتا الذي يضرب خليج المكسيك والذي قد ينعكس سلبياً على إنتاج النفط الأمريكي في الخليج مقابل القلق من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا في الغرب وفي أنحاء أخرى من العالم وبالأخص وسط المخاوف من للجوء إلى إغلاق عالمي مرة أخرى في أعقاب قيام أكبر اقتصاديات أوروبا فرنسا وألمانيا بالإغلاق للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وفي تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر لأسعار خام النفط "نيمكس" 0.19% لتتداول عند مستويات 37.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.39$ للبرميل، بينما عقود خام "برنت" 0.03% لتتداول عند 39.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.16$ للبرميل، في حين انخفض مؤشر الدولار 0.04% إلى 93.40 مقارنة بالافتتاحية عند 93.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 32.0$ مقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي نمو 2.9% مقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 773 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 8.8% في آب/أغسطس الماضي.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الأول/أكتوبر فائض 4.3 مليون برميل مقابل عجز 1.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 1.5 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 492.4 مليون برميل، لتعد بذلك المخونات أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.9 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 4.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 17% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تلاشت فرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل حدث انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 43.77 مليون ولقي 1,163,459 شخص مصرعهم في 219 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى إجمالي 211 منصة، لتعكس رابع ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 495 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض الأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر بواقع 600 ألف برميل يومياً إلى 9.9 مليون برميل يومياً، ليعكس تراجع بواقع 3.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 32% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا مؤخراً بسبب الأعاصير وفي ظلال اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.