شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 28 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 19 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما بالتزامن مع استمرار فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي أعقاب قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتطلع إلى قرارات وتوجهات البتك المركزي الأوروبي بالتزامن مع عمليات الإغلاق الجديدة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بسبب تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً ووسط التطلع لنتائج المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن حول العلاقات المستقبلية والتجارية بينهم عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.27% لتتداول عند 1,882.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,877.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,879.20$ للأوتصة، وذلك وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.39 مقارنة بالافتتاحية عند 93.43.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غداً الجمعة للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا إقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وفي نفس السياق، أكد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في وقت لاحق اليوم للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 32.0$ مقابل انكماش 31.4% في الربع الثاني، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي نمو 2.9% مقابل انكماش 1.8% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 14 ألف طلب إلى 773 ألف طلب مقابل 787 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 673 ألف طلب إلى 8,373 ألف طلب مقابل 7.7 مليون طلب في القراءة السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.1% مقابل 8.8% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ونود الإشارة، إلا أن فرص إقرار الحزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي قبل انطلاق فعليات انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تلاشت مع مرور الوقت، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 43.77 مليون ولقي 1,163,459 شخص مصرعهم في 219 دولة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية، وصولاً للمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي، وتأمل الأسواق في اعتماد المركزي لتحفيز وقائية عقب عمليات الإغلاق الجديدة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، أحرز المفاوضون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقدماً نحو حل بعض أكبر الخلافات القائمة بين بروكسل ولندن، الأمر الذي عزز الآمال في التوصل لاتفاق بين الطرفين بحلول مطلع الشهر المقبل تشرين الثاني/نوفمبر القادم حول العلاقات المستقبلية والتجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء أظهر بيانات اتحاد الذهب في الصين بأن استهلاك الذهب ارتفع خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 30 من أيلول/سبتمبر عن الربع الثاني 29% إلى نحو 548 طن من الذهب، بينما عكست البيانات تراجع بنفس النسبة عن نفس الأشهر من 2019، ونود الإشارة، لكون الاتحاد أفاد مسبقاً بأن استهلاك الصين تراجع على أساس سنوي 38% في النصف الأول من 2020 بسبب بتفشي كورونا وتباطؤ الاقتصاد الصيني.