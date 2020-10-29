شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية مستكملة مسيرات خسائر مؤشرات الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس في ظلال تنامي القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة وسط المخاوف من للجوء إلى إغلاق عالمي مرة أخرى.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 4.6% في آب/أغسطس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 8.7% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 7.5%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 15.7 مقابل 14.5 في القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ومقارنة بالقراءة السابقة للشهر الماضي والتي عكست آنذاك تراجع بما قيمته 28.5، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 10 مقابل 15 في الربع الثاني الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر أسعار الواردات أيضا لاستراليا والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 3.5% مقابل 1.9% في الربع الثاني، أسوء من التوقعات من التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.1%.

وصولاً إلى إقرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

هذا وقد أكد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في وقت لاحق اليوم للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

وفي سياق أخر، تتوجه الأنظار إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع الأسبوع وتستمر حتى غداً الجمعة للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات النمو لأكبر اقتصاد في العالم والتي قد تعكس أفضل نمو للاقتصاد الأمريكي عقب أسوء انكماش له في الربع الثاني.

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كما تتوجه أنظار المستثمرين إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم والمؤتمر الصحفي الذي سوف تعقده محافظ البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد بالتزامن مع عمليات الإغلاق الجديدة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسيا بسبب تفشي الفيروس التاجي، وذلك وسط التوقعات باعتماد صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي للمزيد من التحفيز الوقائي.

وفي سياق، أخر أحرز المفاوضون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقدماً نحو حل بعض أكبر الخلافات القائمة بين بروكسل ولندن، الأمر الذي عزز الآمال في التوصل لاتفاق بين الطرفين بحلول مطلع الشهر المقبل تشرين الثاني/نوفمبر القادم حول العلاقات المستقبلية والتجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تلاشت فرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل حدث انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 43.77 مليون ولقي 1,163,459 شخص مصرعهم في 219 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.22% ليخسر 3.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,608.98، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 100.74 نقطة ويصل إلى المستوى 23,317.77.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليربح 23.63 نقطة ويصل إلى المستوى 4,760.90، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 2.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,271.72.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.93% ليخسر 229.96 نقطة ويصل إلى المستوى 24,478.84، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.57% ليخسر هو الأخر 36.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,308.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.51% ليخسر 62.72 نقطة ويصل إلى المستوى 12,201.80، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.71% ليخسر هو الأخر 103.64 نقطة ويصل إلى المستوى 5,954.10.