شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف- تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج يوم أمس بالهبوط بشكل قوي مسجلا بذلك الهدف المستقر عند 122.40 وليرتد بعد ذلك نحو 122.70 متأثرا باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليؤجل بشكل لحظي الهجوم السلبي لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي.
سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 123.10 للمقاومة الإضافية وليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي ليتمكن من التسلل دون الدعم المستقر عند 122.40 وتسجيل المزيد من الأهداف بانجذابه نحو 121.90 و 121.10 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.10 و 121.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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