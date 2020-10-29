شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بأرامكو السعودية يتوقع أن يظل الطلب الصيني للخام قويا في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ورجح إبراهيم البوعينين رئيس الذراع التجارية لأرامكو السعودية أن يظل الطلب الصيني على الخام سيظل قويا على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن اقتصاد بكين بذلك ينمو بينما يسجل بقية دول العالم أداء سلبيا.

وقال إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التعامل مع الكثير من مسائل الطلب قبل زيادة الإمدادات في يناير 2021، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط لاستهلاك الخام.

ويرى البوعينين ضغطا على هوامش التكرير وأن الكثير من المصافي تخفض طاقة التكرير بما بين 50 و60%" أو يتوقف الكثير منها، بحسب موقع "العربية".

وتعاني السوق من الكثير من الضبابية نتيجة زيادة الإنتاج في ليبيا على جانب الإمدادات وموجة ثانية من إصابات كوفيد-19 عالميا لاسيما في أوروبا على جانب الطلب.

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ويعقد جهود بقية أعضاء أوبك وحلفاء من خارجها لكبح الإنتاج توقعات بأن يتعافى الإنتاج الليبي إلى مليون برميل يوميا في الأسابيع المقبلة.

وتعتزم أوبك وحلفاؤها زيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا من يناير بعد تخفيضات قياسية للإنتاج هذا العام مع تضرر الطلب بسبب فيروس كورونا، مما يصل بالتخفيضات الإجمالية لحوالي 5.7 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء في ظل تصاعد القلق بشأن أزمة كورونا، وعمق الخام خسائره عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.3 مليون برميل إلى 492.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 200 ألف برميل.

وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص.