شكرا لقرائتكم خبر عن طيران أديل يُضيف رحلات بين أربعة مدن سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "طيران أديل" عن إضافة عدد من الرحلات ما بين الرياض، وجدة، وتبوك، والقصيم، تلبيةً للإقبال المتزايد على الطلب المضطرد على السفر جواً لتلك المناطق التي تشهد حركة سفر كثيفة هذه الأيام.

وجاءت الزيادة الجديدة متمثلةً في إضافة 8 رحلات على الشبكة، منها تخصيص 4 رحلات جديدة يومياً لخط سير جدة الرياض، رحلتا جدة - الرياض الجديدتين، بحسب موقع "العربية".

وستنطلق تلك الرحلات ابتداءً من 28 أكتوبر الجاري، الأمر الذي سيرفع إجمالي عدد الرحلات التي تربط العاصمة الرياض مع جدة إلى 22 رحلة قادمة ومغادرة في الاتجاهين يومياً.

وتم إضافة رحلتين جديدتين أخريين تربط جدة مع القصيم في الاتجاهين وذلك بدءاً من يوم 29 أكتوبر، ليرتفع بذلك عدد الرحلات المخصص لهذا الخط إلى 4 رحلات يومياً في الاتجاهين.

وسيتم في الأول من نوفمبر المقبل إضافة رحلتين جديدتين ما بين جدة وتبوك، وبذلك سيزيد عدد الرحلات التي تربط جدة مع عروس الشمال إلى 4 رحلات يومياً.