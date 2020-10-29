شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار صادرات مصر من الطاقة الكهربائية فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 7 ملايين و777 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 6 ملايين و215 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و562 ألف دولار.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أمس الثلاثاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5٪.

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وأكد جهاز الإحصاء، أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بلغت نحو 1.91 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، وضمت قائمة بمجموعة من السلع والمنتجات التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال هذا الشهر، قياسا بصادرات نفس الشهر من عام 2019.

وشملت القائمة الصادرات المصرية من الأسمدة وبلغت قيمتها 98.1 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 86.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 13.9%، يليها الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية وسجلت 80.1 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 77 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وارتفعت الصادرات المصرية من العجائن والمحضرات الغذائية لتصل إلى 59.7 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 45 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 32.6%، بالإضافة إلى الصادرات من القضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 27.1 مليون دولار، مقابل 2.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 834.2%، إلى جانب الصادرات المصرية من سجاد كليم بقيمة 26.4 مليون دولار، مقابل 23.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 14.1%.