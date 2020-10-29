شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC)يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 193 ريال، وذلك بعدما سجل انخفاض خلال الجلسة بلغ 1٫887 ريال، ويلامس السهم حاليا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم مرة أخرى لأسفل لمستوى الدعم 1٫85 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫03 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.95 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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