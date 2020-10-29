شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 1٫95 ريال، في ظل تدني كمية التداول، بالتزامن مع استمرار تداول مؤشر "Momentum” اسفل خط الصفر،لذلك نتوقع استمرار الأداء السلبي للسهم للوصول لمستوى الدعم 1٫80 ريال كمستوى أول ثم 1٫55 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط