فودافون قطر (VFQS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 29-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1٫284 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1٫31 ريال، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 1٫17 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫33 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.27 وبين مستوى المقاومة هو 1.32 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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