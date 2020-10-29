شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1٫754 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 1٫63 ريال كمستوى أول ثم 1٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫05 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط