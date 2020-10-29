شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫779 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1٫70 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى مقاومته التالي عند 1٫90 ريال كمستوى أول ثم 2 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.70 وبين مستوى المقاومة هو 1.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد