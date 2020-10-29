شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تؤكد الكسر – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الفضة كسر مستوى 23.60 بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 22.13 الذي يمثّل هدفنا التالي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 23.60 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 25.06 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.60 والمقاومة 24.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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