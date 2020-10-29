شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.9090 والثبات فوقه، ليكمل تشكيل نموذج القاع المزدوج الذي يظهر بالصورة، معززاً التوقعات بالارتفاع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 0.9160 ثم 0.9190 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ويقترب من مناطق التشبع في البيع، ليدعم استمرار السيناريو الإيجابي الذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 0.9090 و0.9050.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9050 والمقاومة 0.9160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد