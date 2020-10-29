شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7000، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.6964 الذي يمثّل محطتنا السلبية التالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7150 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط