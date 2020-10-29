شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 38.80 ويجري محاولات لتجاوزه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 36.36.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 40.23 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة، حيث إن اختراقه سيوقف الانخفاض الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.23
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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